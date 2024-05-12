Рост цен на таунхаусы в Подмосковье оценили

«Мир квартир»: стоимость таунхаусов в Московской области выросла на 6% за год

Средняя стоимость таунхаусов в Подмосковье за год увеличилась на 6 процентов, достигнув 18,99 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков федерального портала «Мир квартир», на которое ссылается ТАСС.

Значительнее всего выросли цены на таунхаусы в Солнечногорске (87,8 процента), Ступино (65,8 процента) и Воскресенске (61,3 процента). В первой пятерке самых подорожавших городов также Коломна и Домодедово.

В некоторых городах Московской области стоимость таунхаусов снизилась. Речь идет о Дедовске (почти на треть, до 28,2 процента), Егорьевске (на 21,9 процента), Балашихе (13,7 процента) и еще семи городах.

По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, цены на таунхаусы увеличились сильнее, чем на «вторичные» квартиры в Подмосковье. Стоимость последних в среднем прибавила 1,1 процента.

Ранее аналитики спрогнозировали увеличение стоимости ИЖС в Подмосковье в ближайшие месяцы. По мнению специалистов, прирост составит 15-25 процентов. Причиной такого сценария они назвали инфляцию и изменение курсов валют.