Силуанов предрек возврат к «нормальному» бюджетному процессу

Силуанов: Минфин будет осуществлять предложения Путина через поправки в закон

Кандидат на должность министра финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету предрек возвращение к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом сообщает РБК.

По словам Силуанова, Минфин России в 2024 году будет осуществлять предложения президента Владимира Путина, требующие бюджетных ассигнований. «Все те задачи, которые поставил президент, будут решаться через поправки в закон "О бюджете"», — отметил он.

«Если говорить о программе Министерства финансов, то она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и указе от 7 мая о национальных целях развития и национальных проектах», — сообщил Силуанов. Он подчеркивает, что основная задача Минфина — найти необходимые ресурсы, которые в полном объеме обеспечивают решение поставленных задач.

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