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01:18, 12 мая 2024Мир

Трамп опроверг слухи о рассмотрении кандидатуры Хейли на пост вице-президента

Трамп заявил, что его штаб не рассматривает Никки Хейли на пост вице-президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Victor J. Blue / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента», — подчеркнул политик. Бывший американский лидер также пожелал Хейли всего наилучшего.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что кандидатура Хейли на должность вице-президента Соединенных Штатов «активно рассматривается» штабом Трампа.

В марте экс-постпред США при ООН вышла из гонки за должность президента США, потерпев поражение на праймериз Республиканской партии в ходе «супервторника». Она пожелала удачи бывшему президенту США Дональду Трампу, участвующему в предвыборной гонке от республиканцев.

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      Марина Совина
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