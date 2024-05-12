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19:44, 12 мая 2024Бывший СССР

Украинский генерал заявил о сложностях с обороной из-за российских дронов

Генерал Кривонос: ВСУ испытывают сложности с обороной из-за российских БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ испытывают сложности с обороной из-за мощных ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам Кривоноса, сказывается физическая усталость солдат, не говоря уже о психологических нагрузках. «Когда над твоей головой летает рой российских дронов, которые наносят мощные и быстрые атаки, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем на другие позиции», — рассказывает Кривонос.

Он отметил, что из-за того, что фортификационные сооружения воздвигнуты не везде, ВСУ приходится отступать на неукрепленные территории. «Фронт не резиновый, и если его растягивать, он может прорваться, и это достаточно критично», — заявляет Кривонос.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области.

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      Леонид Немов
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