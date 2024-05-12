В Курской области назначили нового главу региона

Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области

В Курской области назначен новый глава региона, исполняющим обязанности губернатора стал первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости.

«До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — говорится в документе.

Действующий губернатор региона Роман Старовойт сейчас уехал в Москву, где должен был принять участие в заседании профильного комитета Госдумы. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта в новом составе правительства. Депутаты думского комитета поддержали его кандидатуру на должность в кабмине.

Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством Росавтодор шесть лет — с 2012 по 2018 год. Позже, в 2019 году, руководитель российского региона возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту.