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14:14, 12 мая 2024Россия

В Нижневартовске ввели особый режим из-за паводка

В Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Фото: Михаил Плецкий / РИА Новости

Из-за угрозы паводка в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 мая ввели особый режим из-за возможного затопления. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что в границах Нижневартовска в субботу, 11 мая, прошел ледоход, из-за чего уровень воды в реке Обь в воскресенье составил 890 сантиметров.

«Членами комиссии принято решение ввести на территории города режим повышенной готовности с 12 мая для обеспечения безопасности населения и предотвращения вероятных угроз», — сообщают представители мэрии. Также участники комиссии, куда входят представители спасательных и аварийных служб, доложили о готовности сил и средств для обеспечения безопасности.

Ранее в мая сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, в результате чего затопило несколько деревень, откуда началась эвакуация жителей.

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      Александр Еникеев
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