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16:16, 12 мая 2024Экономика

В России назвали дату начала обсуждения налоговых реформ

Депутат Макаров сообщил о начале публичных обсуждений налоговой реформы с 20 мая

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума собирается приступить к публичному обсуждению подходов к изменению налоговой системы в России 20 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.

В обсуждении реформ будут задействованы бизнес-сообщества, эксперты и ученые, уточнил спикер. Многие заинтересованные лица уже высказали пожелание, чтобы данные решения были приняты в весеннюю сессию, то есть до 4 августа, рассказал Макаров. В таком случае у граждан будет возможность спокойно подготовиться к переходу на новые правила с начала следующего года, указал он.

Корректировка существующей налоговой системы поможет реализовать нужные функции государства, включая растущие социальные расходы, добавил глава комитета. Одновременно с этим важно и сохранение стабильности, чтобы ключевые параметры системы оставались неизменными до 2030 года, дал понять он.

Ранее о возможных реформах налоговой системы высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Расчет налога должен быть основан на принципе социальной справедливости, заявил он.

Как пояснил Кирьянов в беседе с «Лентой.ру», важно обеспечить вхождение человека в бизнес на максимально льготных условиях. В том числе нужно создавать все условия для расширения бизнеса, полагает представитель Госдумы.

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      Лилиана Набиуллина
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