В российском регионе ввели режим воздушной опасности

МЧС ввело режим воздушной опасности в Липецкой области из-за БПЛА на границе

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. У границ региона заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что все силы и средства региона приведены в повышенную готовность. Жителей Липецкой области призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, на территории Липецка объявлена угроза атаки БПЛА.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгородской области, в городе Валуйки и Валуйском городском округе. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали жителей в региональном МЧС.