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04:13, 12 мая 2024Россия

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

МЧС Белгородской области: в Валуйках объявлена ракетная опасность

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в своем Telegram-канале.

«Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в ведомстве.

Также сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также посоветовал не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами (ванна, кладовка, туалет).

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также сгорели шесть автомобилей.

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      Евгений Силаев
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