В ЦАХАЛ заявили о продолжении операции в Рафахе

Официальный представитель ЦАХАЛ Хагари заявил о продолжении операции в Рафахе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о продолжении операции в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, операция против палестинского радикального движения ХАМАС в Рафахе «остается ограниченной по размаху и направленности». Он подчеркнул, что израильские военные избегают густонаселенных районов.

Хагари заявил, что с начала операции в Рафахе ЦАХАЛ удалось ликвидировать десятки террористов, а также нейтрализовать подземные террористические туннели и огромное количество оружия. По его словам, перед операциями армия Израиля призывает мирных жителей временно переместиться в гуманитарные районы.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.