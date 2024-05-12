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02:20, 12 мая 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о продолжении операции в Рафахе

Официальный представитель ЦАХАЛ Хагари заявил о продолжении операции в Рафахе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о продолжении операции в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, операция против палестинского радикального движения ХАМАС в Рафахе «остается ограниченной по размаху и направленности». Он подчеркнул, что израильские военные избегают густонаселенных районов.

Хагари заявил, что с начала операции в Рафахе ЦАХАЛ удалось ликвидировать десятки террористов, а также нейтрализовать подземные террористические туннели и огромное количество оружия. По его словам, перед операциями армия Израиля призывает мирных жителей временно переместиться в гуманитарные районы.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

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      Марина Совина
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