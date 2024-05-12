В Турции заявили об отведенной Западом роли противовеса России

Aydınlık: Запад хочет отвести Турции роль противовеса России и Китаю

Запад хочет отвести Турции роль противовеса России и Китаю. Об этом говорится в материале, опубликованном турецкой газетой Aydınlık.

Автор статьи Фикрет Акфырат заявляет, что в Вашингтоне видят в Турции возможную замену после ухода американских военных из Сирии и Ирака. «Другими словами, Турция возьмет на себя роль США в операции по разделу Сирии и будет позиционировать себя против Ирана и России», — пояснил он. США также предполагают использовать Анкару и против Китая, утверждает колумнист.

По мнению Акфырата, такая позиция Вашингтона заключает в себе противоречие для самой Турции. «Гармонизация с США» противоречит национальным турецким интересам, в частности политике безопасности, добавил он.

Ранее в Турции объяснили срыв визита в США президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Газета Т24 заявила, что это произошло из-за разногласий турецкого и американского руководства относительно готовящейся военной операции Анкары на севере Ирака.