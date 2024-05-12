Володин дал оценку кандидатам в новый состав правительства

Володин назвал кандидатов в новый состав кабмина профессионалами с опытом

Кандидаты в новый состав правительства являются профессионалами и обладают необходимым для нахождения в должностях опытом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

Нижняя палата рассмотрит кандидатуры в новый состав кабмина 12 марта.

По словам Володина, на утверждения кандидатур вице-премьеров парламентариям потребуется более шести часов. Глава Госдумы призвал руководителей профсоюзов и делового сообщества участвовать в обсуждении. «Постараемся основательно подойти (...), будут звучать наказы», — сказал он.

Ранее в партии «Справедливая Россия — За правду» заявили, что не поддержит почти половину кандидатур в обновленный состав правительства. По словам главы движения Сергей Миронова, фракция не будет голосовать за 11 из 26 кандидатур. «И у нас есть на то веские основания», — заявили в партии.