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09:18, 12 мая 2024Россия

СРЗП не поддержит почти половину кандидатур в новое правительство

Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новый состав правительства

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит почти половину кандидатур в обновленный состав правительства. Об этом сообщил глава объединения Сергей Миронов, передает РИА Новости.

В пресс-службе политика проинформировали, что фракция СРЗП в Госдуме не поддержит 11 из 26 кандидатур. «И у нас есть на то веские основания», — заявили в партии.

11 мая председатель правительства России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. В нижней палате кандидатуры будут рассматривать 12 мая.

Ранее стало известно, что на пост министра транспорта Мишустин предложил главу одного из приграничных с Украиной российских регионов – губернатора Курской области Романа Старовойта, который с 2012 по 2018 год руководил Росавтодором. По словам главы правительства, Старовойт «знает отрасль изнутри».

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      Алан Босиков
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