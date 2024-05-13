14-летний подросток стал шеф-поваром для помощи больным раком детям в Нью-Йорке

14-летний подросток стал шеф-поваром на день для помощи больным раком детям в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

Франко-американский студент Джошуа Смолл исполнял обязанности шеф-повара ресторана East Harlem's Tastings. В этом ему помогал его сверстник Александр Моррис. Моррис выступал менеджером на благотворительном ужине «Молодежь для молодежи». Все средства с мероприятия были переданы на помощь детям из Дома Роналда Макдоналда, больным раком.

Билет на вечер стоил 150 долларов (13,7 тысячи рублей). За него гости получили французские сырные булочки, японские куриные фрикадельки, фирменный гаспачо Смолла и другие салаты и закуски. Главным блюдом стали утиные конфи — утиные ножки, три-четыре часа томленные в собственном жире. Их подавали с пюре из мускатной тыквы и папоротниками на гриле. Еда сопровождалась алкогольными и безалкогольными напитками, разработанными юным шеф-поваром.

Подросткам удалось собрать 6,5 тысячи долларов (592 тысячи рублей). Директор по работе с волонтерами и коммуникациям благотворительной организации Кейтлин Конклин поблагодарила Смолла за помощь. «Невероятно приятно наблюдать, как такие молодые люди, как Джошуа, направляют свои страсти в инициативы, которые не только поддерживают [нуждающиеся] семьи, но и мотивируют местное сообщество вносить собственный вклад», — сказала она.

Джошуа Смолл увлекся кулинарией в восемь лет, вдохновившись родителями. Во время пандемии он смотрел видеорецепты на YouTube и пробовал готовить для своей семьи. В 12 лет он начал сотрудничать с Домом Рональда Макдональда и кафе Chez Les Frenchies. Он придумал для заведения особое меню, блюда из которого продавались за пожертвования. Так ему удалось собрать 2,1 тысячи долларов (191 тысячу рублей).

Ранее сообщалось, что бизнесмен и его жена из Индии отдали все деньги на благотворительность и стали монахами. Они пожертвовали нуждающимся два миллиарда рупий (около 2,2 миллиарда рублей).

