Американский сенатор вспомнил Хиросиму и Нагасаки и призвал передать ЦАХАЛ бомбы

Сенатор Грэм призвал передать ЦАХАЛ бомбы после упоминания Хиросимы и Нагасаки

Американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) после упоминания Хиросимы и Нагасаки призвал передать Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «бомбы, которые им нужны» для завершения палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил во время интервью каналу NBC News.

«Мы решили положить конец войне бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием. Это было правильным решением. Дайте Израилю бомбы, которые ему нужны, чтобы положить конец войне», — сказал он.

Сенатор также осудил обещания президента США Джо Байдена прекратить поставки Израилю оружия при начале наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

9 мая Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом США продолжат передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.