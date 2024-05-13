Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:21, 13 мая 2024Россия

Аналитик оценил главные качества Белоусова

Аналитик Коротченко: опыт Белоусова поможет в противостоянии России и Запада
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого предложили на пост министра обороны, известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению сложных и актуальных задач, заявил в комментарии РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко

Он также назвал Белоусова государственником и патриотом с большим практическим опытом работы.

«Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», — сказал эксперт.

По мнению Коротченко, Белоусов сможет повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, а также оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ. Уточнялось, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Сергей Шойгу, который занимал пост министра, станет секретарем Совбеза.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу покинет должность министра обороны спустя 12 лет на посту. Как на это отреагировали в России и за рубежом?

      Аналитик оценил главные качества Белоусова

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Популярная плюс-сайз модель снялась в наряде без нижнего белья

      Новость о перестановках в Минобороны России попала на первые полосы западных СМИ

      Поражение двух танков Leopard при попытке контратаки попало на видео

      Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

      Стартап по оптимизации электроэнергии Electricity Maps привлек миллионы долларов

      Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

      Мошенник обманул четырех женщин на девять миллионов рублей и зачал ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше