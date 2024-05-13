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12:19, 13 мая 2024Экономика

В Латинской Америке застали редкое для региона явление

Reuters: магнитная буря вызвала редкое для Латинской Америки полярное сияние

Фото: Unsplash

Жители Латинской Америки застали редкое для субтропиков явление — полярное сияние. О природном явлении пишет Reuters.

Так, небо над городом Мехикали на севере Мексики озарилось розовым и фиолетовым цветом. В Чили это оптическое явление в силу расположения региона известно под названием южного полярного сияния — в частности, в городе Пунта-Аренас небо окрасилось в красный и пурпурный цвета. В Аргентине полярные огни увидели жители города Ушуайя на юге страны.

Несколько ночей подряд северное сияние наблюдали и в российских регионах. Небо преобразилось в Московской, Тюменской и Ростовской областях, а также в Кургане и Крыму.

10 мая на Земле началась серия мощных магнитных бурь. Их сила, по оценке Метеорологической службы США (NWS), достигла максимального уровня G5. Последний раз подобный геомагнитный шторм фиксировался в 2003 году. С начала мая на Солнце удалось зафиксировать более 20 мощных вспышек.

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      Виктория Клабукова
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