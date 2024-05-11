В США впервые с 2003 года объявили максимальный уровень магнитной бури

Американские ученые впервые с 2003 года повысили до максимума оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури. Об этом сообщает Метеорологическая служба США (NWS).

Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6:54 вечера по восточному времени (01:54 часов мск) Метеорологическая служба США

Геомагнитный шторм, по всей вероятности, сохранится в течение текущих выходных. При этом последний раз оценка геомагнитной бури достигала столь высоких значений в 2003 году.

Накануне, 10 мая, Российский Институт прикладной физики повысил уровень силы магнитной бури до очень сильного уровня — G4. Последний раз подобная буря фиксировалась 24 марта 2024 года.

Ранее в этот же день на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря уровня G3. Как рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, в небе над Санкт-Петербургом и Москвой могут появиться полярные сияния.

Специалист также спрогнозировал, что магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая.

Ученые предупредили о рисках масштабных проблем с электросетью и сбоях в работе спутников

Мощность магнитных бурь оценивается учеными по пятибалльной шкале. Так, бури уровней G1 и G2 — слабые, на работу электроприборов почти не влияют.

При этом бури уровня G3 считаются сильными, они уже напрямую воздействуют на энергосистемы и могут вызвать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Уровень магнитной бури G4 означает возможные масштабные проблемы с электросетью.

Максимальный уровень — G5, при таких бурях практически всегда возникают масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

С начала мая на Солнце удалось зафиксировать более 20 мощных вспышек

Восьмого мая ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце 8 мая. Две из них оказались высочайшего класса Х.

В этот же день произошли вспышки высочайшего класса Х1.0 и X1.0/1B. Некоторые из них сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы. Всего было зарегистрировано 15 вспышек класса М и Х.

Помимо этого, 5 мая специалистам также удалось зафиксировать семь мощных вспышек на Солнце, две из них отнесли к классу Х.

До этого вспышку класса X фиксировали 3 мая. Из-за нее на Земле началась магнитная буря класса G3, оцененная как «сильная» по шкале мониторинга.

Напомним, солнечные вспышки делятся на различные категории в зависимости от их мощности. В настоящее время существуют пять классов: A, B, C, M и X.

Ученые неоднозначно оценивают влияние магнитных бурь на человека

В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг влияние магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

Закирьянов также уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы. При этом, по словам специалиста, магнитные бури могут нести определенный риск для здоровья летчиков на больших высотах и космонавтов в связи с радиационным облучением, а не из-за магнитного поля.

В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что из-за магнитных бурь часто может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.

Медик посоветовала в это время принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты.

Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. Многим помогает ароматерапия (лаванда, роза, лимон, мята и так далее), расслабляющий массаж, неспешная йога и медитация Зухра Павлова Эндокринолог

Метеоролог Татьяна Позднякова также подтвердила, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей из-за жидкости в живых организмах. По ее словам, самочувствие может ухудшаться до наступления магнитной бури, во время и после нее.