Аварийная посадка самолета с пассажирами на борту без шасси попала на видео

Самолет с пассажирами на борту совершил посадку без шасси и попал на видео

В Австралии легкий самолет совершил аварийную посадку без шасси и попал на видео. Ролик публикует The Guardian.

Воздушное судно Beechcraft Super King Air совершало перелет из аэропорта Ньюкасла в Порт-Маккуори. Практически сразу после взлета пилот обнаружил техническую неисправность в системе шасси.

Борт кружил над Ньюкаслом почти четыре часа, перед тем как приземлиться в авиагавани с невыпущенным шасси. Отмечается, что в момент инцидента в самолете находились трое пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее у пассажирского самолета российский авиакомпании S7 Airlines обнаружили техническую неисправность перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву. У воздушного судна произошла протечка двигателя. Прибывшие на место происшествия пожарные залили стоянку лайнеров пеной, борт отбуксировали.