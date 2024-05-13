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17:30, 13 мая 2024Путешествия

Аварийная посадка самолета с пассажирами на борту без шасси попала на видео

Самолет с пассажирами на борту совершил посадку без шасси и попал на видео
СюжетАварийная посадка самолета

В Австралии легкий самолет совершил аварийную посадку без шасси и попал на видео. Ролик публикует The Guardian.

Воздушное судно Beechcraft Super King Air совершало перелет из аэропорта Ньюкасла в Порт-Маккуори. Практически сразу после взлета пилот обнаружил техническую неисправность в системе шасси.

Борт кружил над Ньюкаслом почти четыре часа, перед тем как приземлиться в авиагавани с невыпущенным шасси. Отмечается, что в момент инцидента в самолете находились трое пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее у пассажирского самолета российский авиакомпании S7 Airlines обнаружили техническую неисправность перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву. У воздушного судна произошла протечка двигателя. Прибывшие на место происшествия пожарные залили стоянку лайнеров пеной, борт отбуксировали.

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      Фариза Бацазова
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