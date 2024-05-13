Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 13 мая 2024Мир

Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

Салливан: Белый дом не готов комментировать перестановки в правительстве России
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Белый дом не готов комментировать перестановки в правительстве России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос, свидетельствуют ли перестановки о желании Москвы увеличить масштабы боевых действий и перестроить экономику для военных нужд, советник Джо Байдена ответил, что США продолжат поддерживать Украину.

«Я видел данные предположения со стороны украинцев. Они не лишены смысла, но я сейчас не могу делать каких-либо выводов. Мы должны увидеть, что будет происходить», — поведал Салливан.

Материалы по теме:
Шойгу покинет пост министра обороны России. Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова
Шойгу покинет пост министра обороны России. Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова
12 мая 2024
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
Сегодня

Одно из самых важных изменений в составе российского правительства — смена министра обороны. Сергей Шойгу, возглавлявший оборонное ведомство с 2012 года, перешел на позицию секретаря Совета безопасности. Во главе Минобороны должен встать бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили резервы под Харьков

      Пожар охватил всю палубу загоревшегося в Архангельске теплохода

      В Польше военные потеряли снайперскую винтовку

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

      Основатель правящей партии Грузии отказал помощнику госсекретаря США во встрече

      Стали известны подробности пожара на теплоходе в Архангельске

      Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

      Экс-агент ЦРУ раскрыл реакцию НАТО на российское наступление под Харьковом

      Названа причина смерти актера из «Место встречи изменить нельзя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше