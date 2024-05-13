Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

Салливан: Белый дом не готов комментировать перестановки в правительстве России

Белый дом не готов комментировать перестановки в правительстве России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос, свидетельствуют ли перестановки о желании Москвы увеличить масштабы боевых действий и перестроить экономику для военных нужд, советник Джо Байдена ответил, что США продолжат поддерживать Украину.

«Я видел данные предположения со стороны украинцев. Они не лишены смысла, но я сейчас не могу делать каких-либо выводов. Мы должны увидеть, что будет происходить», — поведал Салливан.

Одно из самых важных изменений в составе российского правительства — смена министра обороны. Сергей Шойгу, возглавлявший оборонное ведомство с 2012 года, перешел на позицию секретаря Совета безопасности. Во главе Минобороны должен встать бывший вице-премьер Андрей Белоусов.