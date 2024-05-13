Бортпроводники контрабандой вывезли из США миллионы долларов

Четыре бортпроводника контрабандой вывезли из США деньги от продажи наркотиков

Четыре бортпроводника контрабандой вывезли из США миллионы долларов, полученных от продажи наркотиков. Подробностями истории поделилось издание Business Insider.

Уточняется, что Чарли Эрнандес, Сара Валерио Пухольс, Эммануэль Торрес и Джарол Фабио организовали преступную схему по отправке денег из Соединенных Штатов в Доминиканскую Республику коммерческими рейсами. Согласно федеральным обвинениям, все четверо имели статус «известных членов экипажа» в администрации транспортной безопасности. Известно, что у них был доступ к специальной полосе безопасности в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди без прохождения положенных процедур досмотра пассажиров.

«Злоупотребляя привилегиями сотрудников авиакомпании, бортпроводникам удалось перевезти около восьми миллионов долларов наличными из США в Доминиканскую Республику в течение нескольких лет», — говорится в заявлении прокурора Дамиана Уильямса.

По данным источника, обвиняемые занимались контрабандой с 2014 по 2023 год.

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