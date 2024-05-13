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16:04, 13 мая 2024Путешествия

Бортпроводники контрабандой вывезли из США миллионы долларов

Четыре бортпроводника контрабандой вывезли из США деньги от продажи наркотиков

Фото: Joe Penney / Reuters

Четыре бортпроводника контрабандой вывезли из США миллионы долларов, полученных от продажи наркотиков. Подробностями истории поделилось издание Business Insider.

Уточняется, что Чарли Эрнандес, Сара Валерио Пухольс, Эммануэль Торрес и Джарол Фабио организовали преступную схему по отправке денег из Соединенных Штатов в Доминиканскую Республику коммерческими рейсами. Согласно федеральным обвинениям, все четверо имели статус «известных членов экипажа» в администрации транспортной безопасности. Известно, что у них был доступ к специальной полосе безопасности в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди без прохождения положенных процедур досмотра пассажиров.

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«Злоупотребляя привилегиями сотрудников авиакомпании, бортпроводникам удалось перевезти около восьми миллионов долларов наличными из США в Доминиканскую Республику в течение нескольких лет», — говорится в заявлении прокурора Дамиана Уильямса.

По данным источника, обвиняемые занимались контрабандой с 2014 по 2023 год.

Ранее малайзийские стюардессы оказались вовлечены в наркоторговлю и перевезли килограммы героина в Австралию. Выяснилось, что они прятали запрещенные вещества в нижнем белье.

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      Марина Черняк
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