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18:48, 13 мая 2024Мир

Британия научилась печатать запчасти для военной техники на 3D-принтере

Британия впервые использовала 3D-принтер для печати запчастей военной техники
СюжетУчения НАТО:

Фото: Daniel Vogl / Globallookpress.com

Британская армия первой начала печатать на 3D-принтере запчасти для военной техники в ходе учений НАТО. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

«Королевские инженеры и механики используют эту технологию для изготовления запчастей для транспортных средств и военной техники в ходе учений НАТО "Стойкий защитник"», — указали в правительственной канцелярии.

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Пресс-служба кабмина отметила, что в полевых условиях удалось развернуть мобильные принтеры для печати как полимерных, так и металлических деталей.

«Эта передовая в мире технология является еще одним прекрасным примером того, как Великобритания находится на переднем крае инноваций», — приводятся слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

В апреле британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон увеличит расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП и оборонный бюджет страны станет самым большим в мире после США.

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      Глеб Бажуткин
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