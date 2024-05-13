Британия научилась печатать запчасти для военной техники на 3D-принтере

Британия впервые использовала 3D-принтер для печати запчастей военной техники

Британская армия первой начала печатать на 3D-принтере запчасти для военной техники в ходе учений НАТО. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

«Королевские инженеры и механики используют эту технологию для изготовления запчастей для транспортных средств и военной техники в ходе учений НАТО "Стойкий защитник"», — указали в правительственной канцелярии.

Пресс-служба кабмина отметила, что в полевых условиях удалось развернуть мобильные принтеры для печати как полимерных, так и металлических деталей.

«Эта передовая в мире технология является еще одним прекрасным примером того, как Великобритания находится на переднем крае инноваций», — приводятся слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

В апреле британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон увеличит расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП и оборонный бюджет страны станет самым большим в мире после США.