Бузова высказалась о своей домовитости

Ольга Бузова заявила, что считает себя домовитой и в ее доме всегда чисто

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что считает себя домовитой и не любит беспорядок в доме. Она высказалась на эту тему в интервью для YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой.

Звезда отметила, что оставлять грязную посуду для нее неприемлемо. Бузова сообщила, что даже во время участия в телешоу «Дом-2», когда ей приходилось жить в бараках без горячей воды, а умывальники стояли на улице, она тщательно промывала ее холодной водой. «Я всегда мыла, домывала, я ненавидела грязную посуду... Я домовитая всегда была, потому что я люблю чистоту: чистоту в душе, чистоту в доме», — призналась она, добавив, что в ее доме всегда чисто и красиво.

Телеведущая также рассказала, что ей нравится звать домой гостей и суетиться по дому, хоть она и в последнее время не проводит много времени на кухне. «Девчонок, моих гостей это всегда очень сильно очаровывает, потому что увидеть Ольгу Бузову, которая суетится и переживает насчет того, что салфетки те или не те... Согласись, когда она на ковровых дорожках, на сцене, в боди, с микрофоном...», — заключила она.

Ранее хореограф Алла Сигалова сообщила, что в ее доме нет плиты и она уже много лет не готовит себе сама.