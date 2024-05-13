Возможное назначение Белоусова в Минобороны назвали тревожным знаком для Запада

BZ: возможное назначение Белоусова в МО РФ является тревожным знаком для Запада

Аналитик Александр Дубовый назвал возможное назначение бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России (МО РФ) тревожным знаком для Украины и стран Запада. Об этом он заявил в материале для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

«Назначение Андрея Белоусова [в Минобороны России] является крайне тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — написал аналитик.

По мнению Дубового, смена министра свидетельствует о том, что Кремль решил сделать ставку на масштабное перевооружение и сосредоточиться на адаптации экономики к потребностям длительного вооруженного конфликта. Также, как отметил аналитик, одной из задач Белоусова на новом посту может стать борьба с коррупцией.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой МО РФ вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет. Российские сенаторы обсудят кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.