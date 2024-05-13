Частный инвестор из России выиграл суд против Euroclear из-за блокировки активов

Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear $17 тыс. из-за блокировки активов

Индивидуальный предприниматель Элида Хасанова выиграла суд против Euroclear. О полном удовлетворении иска частного инвестора со ссылкой на базу данных «Электронное правосудие» сообщает РБК.

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария, заблокировавшего российские активы, 17 635 долларов, из которых 16 932,5 доллара — номинальная стоимость погашенных облигаций, а прочее — купонный доход по ним. Если Euroclear не исполнит решения суда, российская сторона обратится в дружественные иностранные юрисдикции, заявил партнер, адвокат юридической группой Paradigma Марат Хасанов. У депозитария есть активы в России, замороженные в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Первоначально истец требовала с Euroclear Bank 28,15 тысячи долларов. Позднее размер исковых требований вырос до 29,95 тысячи долларов согласно стоимости ценных бумаг и невыплаченного купонного дохода. Однако позже часть заявленных требований исключили, так как в ходе рассмотрения дела Хасановой перечислили выплаты согласно указу 665 президента, подразумевавшему обмен замороженными активами.

Депозитарии Clearstream и Euroclear заблокировали счета российского НРД в марте 2022 года, что привело к блокировке возможности российских клиентов работать с иностранными ценными бумагами. В середине февраля общая сумма требований в российском арбитраже к Euroclear и Clearstream выросла до 700 миллиардов рублей.