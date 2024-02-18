Cумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к 700 миллиардам рублей

РБК: сумма исков россиян к Euroclear и Clearstream составляет ₽689,5 млрд

Общая сумма требований в российском арбитраже к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, в которых учитываются заблокированные активы российских инвесторов, приблизилась к 700 миллиардам рублей, подсчитали «РБК Инвестиции».

Так, сумма исков составляет 689,5 миллиарда рублей по курсам валют на 17 февраля. В августе 2023 года этот показатель превышал 200 миллиардов рублей.

Совокупные требования существенно возросли после подачи 15 февраля управляющей компанией «Альфа-Капитал» рекордного иска к Euroclear на 248 миллиардов рублей.

Всего в российских арбитражных судах рассматриваются 98 исков к бельгийскому депозитарию Euroclear и люксембургскому Clearstream, в том числе три коллективных.

В депозитарии Euroclear хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. Взаимодействие между Euroclear и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось после начала спецоперации на Украине, напоминает агентство. В июне 2022 года Евросоюз ввел против НРД санкции, что, в частности, привело к блокировке его счетов в Euroclear.