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19:29, 14 февраля 2024Экономика

С бельгийского депозитария потребуют взыскать сотни миллиардов рублей

«Интерфакс»: «Альфа-капитал» подаст в Москве иск к Euroclear на 248 млрд рублей

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» обратится в Арбитражный суд Москвы с иском к расположенному в Бельгии депозитарию Euroclear на 248 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Процесс будет инициирован с целью защиты прав клиентов, заявили в УК. Отмечается, что сумма требований станет самой большой из заявленных более чем по ста искам к Euroclear, рассматриваемым сейчас в судах РФ.

В этом депозитарии хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. Взаимодействие между Euroclear и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось после начала спецоперации на Украине, напоминает агентство. В июне 2022 года Евросоюз ввел против НРД санкции, что, в частности, привело к блокировке его счетов в Euroclear.

Ранее стало известно, что бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийцев в Москве два миллиона долларов из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла». Euroclear также обязали для исполнения обязательств возобновить операции по счетам с находящимся под ограничениями ЕС Росбанком. При этом опрошенные «Ведомостями» юристы высказали сомнение в том, что депозитарий исполнит принятое в России решение.

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      Дмитрий Воронин
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