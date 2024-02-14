С бельгийского депозитария потребуют взыскать сотни миллиардов рублей

«Интерфакс»: «Альфа-капитал» подаст в Москве иск к Euroclear на 248 млрд рублей

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» обратится в Арбитражный суд Москвы с иском к расположенному в Бельгии депозитарию Euroclear на 248 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Процесс будет инициирован с целью защиты прав клиентов, заявили в УК. Отмечается, что сумма требований станет самой большой из заявленных более чем по ста искам к Euroclear, рассматриваемым сейчас в судах РФ.

В этом депозитарии хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. Взаимодействие между Euroclear и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось после начала спецоперации на Украине, напоминает агентство. В июне 2022 года Евросоюз ввел против НРД санкции, что, в частности, привело к блокировке его счетов в Euroclear.

Ранее стало известно, что бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийцев в Москве два миллиона долларов из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла». Euroclear также обязали для исполнения обязательств возобновить операции по счетам с находящимся под ограничениями ЕС Росбанком. При этом опрошенные «Ведомостями» юристы высказали сомнение в том, что депозитарий исполнит принятое в России решение.