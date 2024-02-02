Российский экс-сенатор засудил в Москве бельгийский депозитарий

Российский экс-сенатор Ефим Малкин отсудил у Euroclear в Москве 2 млн долларов

Бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийского депозитария Euroclear в России два миллиона долларов из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла». Об этом пишут «Ведомости», источник которых подтвердил, что иск был подан именно этим человеком.

Процесс проходил в Басманном суде российской столицы. Мосгорсуд оставил его решение в силе. Помимо указанной суммы убытков речь в нем идет о процентах за период с момента погашения бумаг до подачи иска, точный размер которых будет рассчитан на дату фактической выплаты в зависимости от размера ключевой ставки ЦБ РФ, а также о неустойке в 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Euroclear также обязали возобновить операции по счетам с Росбанком для исполнения обязательств перед Малкиным. Кредитная организация попала под санкции Евросоюза в феврале 2023 года, но суд указал, что эти ограничения не подлежат исполнению в России.

В Euroclear отмечали, что истец поторопился обращаться в суд и ему следовало до этого запросить у европейских регуляторов лицензию на разблокировку активов, но суд счел его правом выбор способа защиты. Опрошенные изданием юристы высказали сомнение в том, что Euroclear исполнит принятое в России решение.

Ранее стало известно, что Euroclear за 2023 год получил 4,4 миллиарда евро процентной выручки от замороженных российских активов. Депозитарий отделяет доходы, связанные с санкциями против России, от основных финансовых результатов и планирует удерживать их до получения указаний по распределению или управлению такой прибылью.