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21:16, 13 мая 2024Силовые структуры

Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова

Бывший Челябинский губернатор Юревич подал иск на 100 млн рублей к шоу «Малахов»
Андрей Малахов

Андрей Малахов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Бывший губернатор Челябинской области, основатель «Макфы» Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов, передает Ura.ru.

Иск направлен в Пресненский районный суд Москвы. Адвокат пояснил, что в шоу прозвучали заявления, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Юревича. Трунов подчеркнул, что «когда такие заявления звучат в суде — это допустимо, когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан и презумпцию невиновности». «Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — заявил он.

Ранее в «Макфе» предложили заключить мировое соглашение по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций, а также выделить один миллиард рублей в год на нужды специальной военной операции.

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      Марина Совина
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