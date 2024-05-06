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20:59, 6 мая 2024Экономика

Владелец «Макфы» предложил выкупить часть компании и дать миллиард на СВО

В «Макфе» предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Михаил Юревич

Михаил Юревич. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Ответчики по иску Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства предложили заключить мировое соглашение. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича (основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области), его слова приводит URA.ru.

Оно предусматривает выкуп нынешними собственниками определенного пакета акций предприятий, сообщил юрист. При этом ответчики купят активы «сами у себя», а другая часть акций перейдет под контроль государства.

Трунов также рассказал, что владельцы предприятия готовы передать значительную сумму на СВО. «Плюс 1 миллиард в год на нужды СВО», — сказал он. Юрист выразил надежду на мирное урегулирование иска «без потрясений и существенного падения производства». По его словам, предложение было внимательно воспринято судом и прокуратурой.

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Адвокат объяснил, что при полной передачу «Макфы» в собственность государства, компания может попасть под санкционные ограничения. При этом на предприятиях холдинга используется швейцарское и итальянское оборудование, которое невозможно импортозаместить, а также импортные материалы и упаковка, рассказал он.

Ранее Центральный районный суд Челябинска отказался передавать рассмотрение иска об обращении в доход России имущества компании «Макфа» в арбитражный суд. Суд начал рассмотрение дела по существу 6 мая, заседание проходит в закрытом режиме для СМИ.

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