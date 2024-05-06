Суд отказался передавать в арбитраж дело об обращении «Макфы» в доход России

Адвокат Айвар: суд отказался передать дело «Макфы» в арбитраж

Центральный районный суд Челябинска отказался передавать рассмотрение иска об обращении в доход России имущества компании «Макфа» в арбитражный суд. Об этом со ссылкой на адвоката одного из ответчиков по делу пишет РИА Новости.

«Отказано», — рассказала об итогах рассмотрения ходатайства юрист Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича (основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области). Суд начал рассмотрение дела по существу 6 мая, заседание проходит в закрытом режиме для СМИ.

Как сообщает агентство, ознакомившись с документами, судебный-пристав наложил арест на 100 процентов АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское», а также другие компании. Общая сумма арестованных активов оценивается в 100 триллионов рублей. По словам адвоката управляющей компании «Макфа» Павла Хлюстова, сумма указана некорректно, и на самом деле стоимость компаний — 46 миллиардов рублей. Он предположил, что ошибка могла быть вызвана невнимательностью пристава или намеренным искажением информации «для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества».

Ответчиками по делу, кроме Юревича, выступает, в том числе, бывший гендиректор «Макфы» и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По данным источника в правоохранительных органах, они подозреваются в нарушений антикоррупционного законодательства.

Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя макарон АО «Макфа» в марте этого года. В ведомстве указали, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов развивали бизнес, работая в органах государственной власти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».