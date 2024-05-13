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18:17, 13 мая 2024Ценности

В сети оценили чересчур откровенные наряды участников «Евровидения»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Чересчур откровенные образы участников музыкального конкурса «Евровидение» вызвали волну обсуждений в соцсетях. На это обратили внимание в Daily Mail.

Кандидат от Словении Сара Бришки Цирман, более известная как Raiven, вышла на сцену в прозрачном комбинезоне, который демонстрировал ее грудь. Солист группы Windows95man, выступавшей от Финляндии, станцевал перед публикой в бежевых трусах, которые создавали имитацию голого тела. В откровенных нарядах пели и представители Великобритании и Австрии.

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Пользователи сети не оценили внешний вид участников конкурса, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Они просто привлекают внимание», «Почему мои дети должны смотреть на голых мужчин по телевизору?», «"Евровидение" превратилось в порно», «Какой ужас», «Нет голоса — возьмем голым телом», — высказывались они.

Победителем «Евровидения-2024» стал представитель Швейцарии Nemo, выступивший с песней The Code. Финал музыкального состязания прошел в субботу, 11 мая, в шведском Мальме.

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      Карина Черных
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