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10:56, 13 мая 2024Силовые структуры

Четырех полицейских заподозрили в попытке подбросить наркотики россиянину

Четырех полицейских из Ингушетии подозревают в подбросе наркотиков задержанному

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Четырех полицейских из Ингушетии заподозрили в попытке подбросить наркотики задержанному местному жителю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 37-летний житель Назрани был задержан летом 2023 года с якобы имеющимися при нем наркотиками. В отношении него было возбуждено уголовное дело, однако сам мужчина полностью отрицал предъявленные ему обвинения.

Его поместили под стражу на время проведения следствия. Спустя время выяснилось, что при задержании у мужчины не было запрещенных веществ – их в карман подбросил один из сотрудников МВД. По словам задержанного, во время допроса полицейские рассказали ему о подобных случаях и поинтересовались, что он готов им отдать за свободу.

Сейчас сотрудников проверяют.

Ранее прохожий нашел пакеты с частями женского тела рядом с Московским шоссе в Шушарах и вызвал полицию.

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      Олеся Мицкевич
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