Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:28, 13 мая 2024Силовые структуры

В российском городе найдены пакеты с частями женского тела

В Петербурге мужчина нашел на пустыре пакеты с расчлененным телом женщины

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Петербурге найдены пакеты с частями женского тела. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мусорные пакеты на пустыре рядом с Московским шоссе в Шушарах случайно обнаружил прохожий. Он вызвал полицию.

После осмотра следственно-оперативная группа нашла в разных пакетах обнаженное тело, голову и конечности. На вид жертве 35-40 лет. Останки направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

24 апреля сообщалось, что в Крыму найдена сумка с расчлененным телом 23-летней девушки. Преступление совершили двое сотрудников местного торгового центра 26 и 29 лет. Они задержаны. Один из фигурантов уже признался в содеянном.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны России. Почему это стало плохой новостью для Киева?

      На Западе объяснили смену главы Минобороны России

      Стилист перечислила россиянкам пять главных трендов на лето

      На Западе узнали мнение бывшего коллеги Шойгу о возможном назначении Белоусова

      Обнаружена связь между микропластиком и инсультом

      Российский депутат сообщил о подрыве своей машины в зоне СВО

      Протестующие в Армении за отставку Пашиняна начали перекрывать улицы

      Российский газовый проект не смог перейти на китайское оборудование

      Врач назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи

      В ДОСААФ приготовились ежегодно обучать около 6 тысяч операторов БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше