Российская полиция нашла расчленителя найденной в пакетах женщины

В Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в расчленении матери

Начало событий в новости В российском городе найдены пакеты с частями женского тела

Петербургская полиция нашла и задержала предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки были найдены на пустыре в Шушарах. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, силовики взяли 40-летнего мужчину при выходе из дома. Он подозревается в расправе над матерью. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере, уточняет Telegram-канал Mash. Мотивом преступления является ревность к брату, который лечится в психбольнице.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения частей тела неизвестной женщины 12 мая в поселке Шушары.

На мусорные пакеты рядом с Московским шоссе на пустыре случайно наткнулся прохожий. Он вызвал полицию.