В браузере Chrome обнаружили критическую уязвимость

Google подтвердил критическую уязвимость кода в браузере Chrome

В браузере Chrome от корпорации Google обнаружена критическая уязвимость кода. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Уточняется, что данная уязвимость была в компоненте Visuals и позволяла злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код при условии открытия пользователем специально сформированной веб-страницы. В настоящее время она устранена.

Также отмечается, что проблема затрагивает такие популярные операционные системы, как Windows, Mac OS и Linux. В свою очередь, Google подтвердил наличие проблемы и выпустил обновление для своего браузера.

Ранее Google представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Компания предложила два варианта — бесплатную версию и платную за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.