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23:33, 13 мая 2024Интернет и СМИ

В браузере Chrome обнаружили критическую уязвимость

Google подтвердил критическую уязвимость кода в браузере Chrome

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В браузере Chrome от корпорации Google обнаружена критическая уязвимость кода. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Уточняется, что данная уязвимость была в компоненте Visuals и позволяла злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код при условии открытия пользователем специально сформированной веб-страницы. В настоящее время она устранена.

Также отмечается, что проблема затрагивает такие популярные операционные системы, как Windows, Mac OS и Linux. В свою очередь, Google подтвердил наличие проблемы и выпустил обновление для своего браузера.

Ранее Google представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Компания предложила два варианта — бесплатную версию и платную за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.

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      Марина Совина
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