Google запустила платный браузер Chrome для корпоративных пользователей

Корпорация Google начала предлагать клиентам платный бразуер Chrome. Об этом сообщается на странице продукта.

Компания представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Приложение может автоматически загружать патчи безопасности и различные исправления. Также пользователи могут блокировать подозрительные настройки сайтов.

Google предложила два варианта — бесплатную версию Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.

«Мы уверены в опыте Google в области безопасности, включая передовые исследования Project Zero и быстрые патчи», — отреагировали на выпуск платной версии Chrome специалисты компании Snap, которые протестировали браузер одними из первых.

В конце января журналисты издания ArsTechinca выяснили, что фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Chrome и Edge основаны на одном движке Chromium.