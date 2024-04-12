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16:36, 12 апреля 2024Наука и техника

Google запустила платный браузер Chrome

Google запустила платный браузер Chrome для корпоративных пользователей

Фото: Firmbee.com / Unsplash

Корпорация Google начала предлагать клиентам платный бразуер Chrome. Об этом сообщается на странице продукта.

Компания представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Приложение может автоматически загружать патчи безопасности и различные исправления. Также пользователи могут блокировать подозрительные настройки сайтов.

Google предложила два варианта — бесплатную версию Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.

«Мы уверены в опыте Google в области безопасности, включая передовые исследования Project Zero и быстрые патчи», — отреагировали на выпуск платной версии Chrome специалисты компании Snap, которые протестировали браузер одними из первых.

В конце января журналисты издания ArsTechinca выяснили, что фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Chrome и Edge основаны на одном движке Chromium.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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