Google запустила платный браузер Chrome
Корпорация Google начала предлагать клиентам платный бразуер Chrome. Об этом сообщается на странице продукта.
Компания представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Приложение может автоматически загружать патчи безопасности и различные исправления. Также пользователи могут блокировать подозрительные настройки сайтов.
Google предложила два варианта — бесплатную версию Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.
«Мы уверены в опыте Google в области безопасности, включая передовые исследования Project Zero и быстрые патчи», — отреагировали на выпуск платной версии Chrome специалисты компании Snap, которые протестировали браузер одними из первых.
В конце января журналисты издания ArsTechinca выяснили, что фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Chrome и Edge основаны на одном движке Chromium.