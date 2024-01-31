Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:28, 31 января 2024Наука и техника

Браузер Microsoft Edge обвинили в краже вкладок

ArsTechnica: пользователи Chrome обнаружили свои вкладки в браузере Edge

Фото: Unsplash

Фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа заявили, что обнаружили свои сохраненные вкладки и историю поиска из Google Chrome в браузере Edge на двух из трех редакционных компьютеров. На проблему также обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен: «Я не использую Microsoft Edge регулярно, и в качестве браузера по умолчанию у меня установлен Google Chrome».

По словам журналистов, которые обвинили Edge в «краже вкладок», проблема заключается в функции быстрого переноса от Microsoft, которая позволяет легко перенести данные из сторонних браузеров в Edge. Однако авторы заявили, что не активировали ее.

В материале говорится, что популярный среди пользователей сети Google Chrome и браузер Edge основаны на одном движке Chromium. Однако Edge, в отличие от других подобных приложений, сосредоточен на рекламе услуг и сервисов Microsoft.

В конце ноября стало известно, что пользователи из Евросоюза (ЕС) смогут установить на ПК «чистую» версию Windows 11. В отличие от стандартной версии ОС, в новой может отсутствовать браузер Edge.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Двое россиян разбили голову туристу-инвалиду в Таиланде

      ВМФ России получит 12 кораблей в 2024 году

      Названа полная сумма разового сбора с российского бизнеса

      Обломки сбитой средствами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

      Назван способ убрать желтые пятна с сантехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше