Браузер Microsoft Edge обвинили в краже вкладок

ArsTechnica: пользователи Chrome обнаружили свои вкладки в браузере Edge

Фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа заявили, что обнаружили свои сохраненные вкладки и историю поиска из Google Chrome в браузере Edge на двух из трех редакционных компьютеров. На проблему также обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен: «Я не использую Microsoft Edge регулярно, и в качестве браузера по умолчанию у меня установлен Google Chrome».

По словам журналистов, которые обвинили Edge в «краже вкладок», проблема заключается в функции быстрого переноса от Microsoft, которая позволяет легко перенести данные из сторонних браузеров в Edge. Однако авторы заявили, что не активировали ее.

В материале говорится, что популярный среди пользователей сети Google Chrome и браузер Edge основаны на одном движке Chromium. Однако Edge, в отличие от других подобных приложений, сосредоточен на рекламе услуг и сервисов Microsoft.

В конце ноября стало известно, что пользователи из Евросоюза (ЕС) смогут установить на ПК «чистую» версию Windows 11. В отличие от стандартной версии ОС, в новой может отсутствовать браузер Edge.