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12:52, 20 ноября 2023Наука и техника

Windows 11 очистили от встроенного браузера Edge

ArsTechnica: Microsoft выпустит для пользователей ЕС «чистую» версию Windows 11

Фото: Unsplash

Пользователи из Евросоюза (ЕС) смогут установить на ПК «чистую» версию Windows 11. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Новая версия операционной системы будет доступна в предварительном обновлении 23H2, которое выпустят до конца месяца. Потребители из ЕС смогут отключить многие встроенные сервисы от Microsoft. Так, через настройки можно будет удалить браузер Edge, деактивировать поисковую систему Bing, установить виджеты от сторонних производителей.

Журналисты издания объяснили, что таким образом Microsoft подчинилась «Закону о цифровых рынках», который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года. Закон, в том числе, запрещает производителю навязывать свои услуги потребителям.

Обновление с «чистой» Windows 11 будет доступно для пользователей из стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. При этом в Microsoft намекнули, что отключить встроенные приложениям смогут потребители и из других регионов — для этого нужно будет указать любую страну из зоны ЕС при установке ОС.

В конце октября энтузиасты выпустили сборку Windows 11, которая занимает всего три гигабайта на диске компьютера. При этом для установки обычной версии Windows 11 требуется около 17 гигабайт свободного пространства.

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      Андрей Ставицкий
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