Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:05, 30 октября 2023Наука и техника

Windows 11 сократили до рекордных размеров

Neowin: энтузиасты нашли способ сократить Windows 11 до трех гигабайт

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Энтузиасты выпустили сборку Windows 11, которая занимает всего три гигабайта на диске компьютера. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на отчет создателя альтернативных сборок Windows Tiny под ником NTDEV, который анонсировал выход новой версии. По словам специалиста, ему удалось вырезать из актуальной операционной системы Microsoft «все лишнее» таким образом, что ISO-образ ОС стал весить всего два гигабайта. При этом Windows занимает на диске компьютера рекордные три гигабайта.

По словам авторов медиа, обычная версия Windows 11 занимает на диске компьютере около 17 гигабайт. Таким образом, энтузиасты нашли спосб устанавливать ОС на слабые ПК с небольшим накопителем. Сборку с сокращенной версией Windows 11 NTDEV назвал Tiny3.

В материале говорится, что энтузиасту пришлось убрать из ОС большое количество функций. Так, в сборке отсутствует «Магазин компонентов Windows» (WinSxS), программа восстановления Recovery Agent, браузер Microsoft Edge, «Центр обновления Windows» и встроенный в операционную систему антивирус.

В июле энтузиасту под ником NTDEV удалось запустить Windows 11 на рекордно слабом компьютере. Согласно рекомендациям Microsoft, для корректной работы ОС необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти, однако систему запустили на ПК со 176 мегабайтами оперативной памяти.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

      Россиянам подготовили подарки за участие в конкурсе

      Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

      В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

      Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

      Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

      Ветеринары рассказали о трудностях содержания котов со сплюснутой мордой

      Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

      Россияне массово расхотели покупать жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости