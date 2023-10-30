Windows 11 сократили до рекордных размеров

Neowin: энтузиасты нашли способ сократить Windows 11 до трех гигабайт

Энтузиасты выпустили сборку Windows 11, которая занимает всего три гигабайта на диске компьютера. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на отчет создателя альтернативных сборок Windows Tiny под ником NTDEV, который анонсировал выход новой версии. По словам специалиста, ему удалось вырезать из актуальной операционной системы Microsoft «все лишнее» таким образом, что ISO-образ ОС стал весить всего два гигабайта. При этом Windows занимает на диске компьютера рекордные три гигабайта.

По словам авторов медиа, обычная версия Windows 11 занимает на диске компьютере около 17 гигабайт. Таким образом, энтузиасты нашли спосб устанавливать ОС на слабые ПК с небольшим накопителем. Сборку с сокращенной версией Windows 11 NTDEV назвал Tiny3.

В материале говорится, что энтузиасту пришлось убрать из ОС большое количество функций. Так, в сборке отсутствует «Магазин компонентов Windows» (WinSxS), программа восстановления Recovery Agent, браузер Microsoft Edge, «Центр обновления Windows» и встроенный в операционную систему антивирус.

В июле энтузиасту под ником NTDEV удалось запустить Windows 11 на рекордно слабом компьютере. Согласно рекомендациям Microsoft, для корректной работы ОС необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти, однако систему запустили на ПК со 176 мегабайтами оперативной памяти.