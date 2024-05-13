Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 13 мая 2024Наука и техника

Раскрыта польза индивидуального питания

Nature Medicine: индивидуальное питание оказалось полезнее общих рекомендаций

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Ученые раскрыли пользу индивидуального питания по сравнению с общими диетическими рекомендациями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Персонализированные подходы к питанию могут улучшить несколько ключевых показателей здоровья, включая снижение веса, снижение уровня холестерина, улучшение настроения, улучшение здоровья кишечника, снижение риска сердечных заболеваний и улучшение метаболического здоровья.

В исследовании приняли участие 347 американцев. Специалисты сравнивали эффекты от 18-недельной индивидуальной программе и результаты следования общих советов по питанию, выпущенных правительством США.

Оказалось, что хотя обе группы в целом улучшили свое здоровье, участники, придерживавшиеся индивидуального плана диеты, потеряли больше веса, чем контрольная группа, и снизили уровень триглицеридов, что уменьшило риск сердечных заболеваний.

Участники, соблюдающие индивидуальный план диеты, также в два раза чаще сообщали об улучшении настроения, в два раза чаще чувствовали себя менее голодными и более чем в четыре раза чаще сообщали об улучшении качества сна и уровня энергии по сравнению с контрольной группой.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны России. Почему это стало плохой новостью для Киева?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве подешевел один тип жилья

      Среди жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ оказался ребенок-аутист

      Стало известно число эвакуированных из Харьковской области украинцев

      Мошенники вымогали деньги у жителей Москвы и передавали их на финансирование ВСУ

      54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика»

      Бывшего репортера задержали за нападение на женщину

      Раскрыта польза индивидуального питания

      Политолог назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше