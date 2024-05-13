Экономика
Домохозяек предостерегли от мытья столешниц некоторыми средствами
«БелНовости»: столешницы нельзя мыть средствами с кислотой
Кухонные столешницы лучше не мыть средствами, содержащими кислоту. От использования некоторых видов бытовой химии при работе с такими поверхностями домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».
Столешницы обычно изготавливают из камня, дерева, стали или ламината. Эти материалы могут быть чувствительны к кислотам.
Чтобы отмыть столешницу без последствий, лучше всего использовать воду с небольшим количеством геля для мытья посуды. Такой раствор можно распределить по поверхности с помощью пульверизатора, а затем протереть тканью из микрофибры.
Ранее специалисты портала также рассказали, как быстро избавиться от пятен жира на кухонных окнах. В этом поможет самодельное средство из уксуса, соды и мыла.