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15:33, 13 мая 2024Экономика

Домохозяек предостерегли от мытья столешниц некоторыми средствами

«БелНовости»: столешницы нельзя мыть средствами с кислотой

Фото: Unsplash

Кухонные столешницы лучше не мыть средствами, содержащими кислоту. От использования некоторых видов бытовой химии при работе с такими поверхностями домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».

Столешницы обычно изготавливают из камня, дерева, стали или ламината. Эти материалы могут быть чувствительны к кислотам.

Чтобы отмыть столешницу без последствий, лучше всего использовать воду с небольшим количеством геля для мытья посуды. Такой раствор можно распределить по поверхности с помощью пульверизатора, а затем протереть тканью из микрофибры.

Ранее специалисты портала также рассказали, как быстро избавиться от пятен жира на кухонных окнах. В этом поможет самодельное средство из уксуса, соды и мыла.

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      Александра Качан
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