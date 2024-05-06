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17:41, 6 мая 2024Экономика

Назван простой способ избавиться от жира на кухонных окнах

«БелНовости»: убрать следы жира на кухонных окнах удастся с помощью уксуса

Фото: Clay Elliot / Unsplash

Избавиться от следов жира на кухонных окнах удастся с помощью уксуса. Простой способ убрать загрязнения назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали натереть пару ложек хозяйственного мыла и полностью растворить его в горячей воде, после чего добавить в раствор одну ложку соды и перемешать. Затем средство следует перелить в емкость с литром воды и, постаравшись как можно лучше растворить все компоненты, нанести на окна и оставить примерно на десять минут.

Далее эксперты порекомендовали влить в другую емкость литр воды и добавить в нее ложку уксуса — получившимся раствором потребуется отмыть предыдущий. После этого останется лишь протереть окно и отполировать его.

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      Полина Кислицына
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