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17:23, 6 мая 2024Экономика

Раскрыт способ очистить ламинат

«БелНовости»: для успешной очистки ламината нужно определить тип загрязнения

Фото: limpido / Shutterstock / Fotodom

Для успешной очистки ламината стоит в первую очередь определить тип загрязнения. Способ отмыть покрытие раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Перед началом уборки следует удалить с ламината пыль с помощью мягкой щетки, пылесоса или влажной ткани. Последующие действия зависят от типа пятна. Если речь идет о пролитой жидкости, сначала нужно протереть пятно насухо мягкой тряпкой, а затем — протереть тканью, смоченной в теплой воде или специальном средстве для чистки ламината.

Для удаления жирных пятен подойдет раствор мыла и средства для чистки ламината. Загрязнение очищается с помощью мягкой тряпки, однако не стоит сильно давить на поверхность. С пятнами от чернил и маркеров можно использовать раствор уксуса и воды в пропорции 1:1. После обработки покрытие нужно протереть чистой влажной тканью.

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      Александра Качан
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