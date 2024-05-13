В России собрались сделать сельскохозяйственную технику дороже

«Ъ»: в России готовят введение импортных пошлин на сельскохозяйственную технику

Правительство собирается ввести импортные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной техники. Совещание по этому вопросу в Минсельхозе прошло 7 мая, пишет «Коммерсантъ»

Подготовка к такому решению связана с необходимостью поддержки отечественных производителей, на которой настаивают другие ведомства. Одни собеседники называют автором инициативы Минпромторг, другие — Минэкономразвития.

Для плугов, рыхлителей и культиваторов предлагается установить ставку в размере пяти процентов, а для сеялок точного высева — в размере двух процентов. Сейчас ввоз такого оборудования пошлинами не облагают.

Объединения агропромышленного комплекса выступают против инициативы, потому что она сделает технику дороже, а производители и без этого сталкиваются с существенным ростом расходов.

Дорожает техника, топливо, материалы, растут зарплаты персонала, а повышение цен на продукцию блокируют регуляторы. Низкая рентабельность бизнеса даже без пошлин привела к тому, что сельскохозяйственные предприятия сокращают закупки сеялок и борон.

Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов отметил, что часть техники, на которую хотят ввести пошлины, в России не производится, а авторы идеи не учитывают ни потребности рынка, ни возможности производства. По его словам, не упоминают в правительстве и технические особенности местной техники, из-за которых фермеры чаще всего выбирают импортную.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне падения рентабельности сельхозпроизводства поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, и повысить доступность кредитов.