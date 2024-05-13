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14:20, 13 мая 2024Силовые структуры

Двое россиян избили до смерти вернувшегося из колонии педофила

В Омской области убили мужчину, отсидевшего за расправу и насилие над ребенком

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Омской области двое жителей до смерти избили односельчанина, отсидевшего 9,5 года за изнасилование и расправу над шестилетним ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в апреле в село Сибирское вернулся 25-летний мужчина, который, будучи подростком, заманил девочку в лес, где надругался над ней, а затем задушил шнурком от нательного крестика. На след педофила вышли на следующий день, он признал вину и был осужден.

Возвращение мужчины в село возмутило 42-летнего местного жителя. Встретившись с ним в мае на улице, он высказал ему угрозы и недовольство. Тогда мужчины разошлись. Однако после житель взял своего друга и пришел в дом к бывшему заключенному. Там кочергой и ломом они нанесли потерпевшему множество ударов по голове и телу.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавшие ранее были судимы, их взяли под арест.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина ударил прохожего ножом из-за оскорбления его матери.

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      Илона Палей
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