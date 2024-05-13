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13:19, 13 мая 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина ударил прохожего ножом из-за оскорбления его матери

В Петербурге мужчина ударил прохожего ножом из-за оскорбления его матери

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 29-летний петербуржец ударил прохожего ножом, потому что решил, что он оскорбил его мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). Он рассказал, что догнал прохожего, ранее незнакомого ему, и ударил его ножом в бедро, затем выбросил нож в Обводный канал, сел в автомобиль и уехал.

По данным правоохранителей, нападение произошло 11 мая около 23:00 по московскому времени у дома №13 корпус 1, на Кременчугской улице. В ночь на 12 мая в полицию обратились медики, которые рассказали, что им доставили неизвестного мужчину на вид 40 лет, с ножевым ранением. Его не удалось спасти. Личность потерпевшего устанавливается.

По информации в Telegram-канале Фонтанка SPB Online, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу, ударившую ножом сожителя за то, что тот сломал ее стиральную машину.

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      Анна Габай
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