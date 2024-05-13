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14:49, 13 мая 2024Мир

Экс-премьер Италии сообщил о провале попыток изолировать Россию

Экс-премьер Италии Конте: попытки Запада изолировать Россию провалились
СюжетРоссия и НАТО:
Джузеппе Конте

Джузеппе Конте. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Попытки стран Запада изолировать Россию провалились, так как остальной мир продолжает развивать с ней связи. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.

«Попытки изолировать [президента России Владимира] Путина не удались, но потом мы заметили, что этой стратегии нужно уметь следовать. Нельзя добиться этого, опираясь только на силы НАТО и некоторых стран, потому что [на стороне] России остаются такие государства, как Китай, Индия, остальной мир», — заявил политик.

По словам Конте, политика США и Европейского союза (ЕС) направлена «на военную эскалацию с Россией» и «не предлагает выхода из сложившейся ситуации». Он добавил, что решение удалось бы найти, если бы власти Италии «следовали традиции нашей страны, которая заключается в выстраивании диалога, если бы на первом плане были дипломатические усилия».

Экс-премьер отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину «входят в логику, которой следует» Запад.

В марте Конте назвал неприемлемой политику ЕС по достижению военной победы Украины.

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      Елизавета Мытарева
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