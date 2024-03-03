В Италии сочли неприемлемой политику ЕС по достижению военной победы Украины

Экс-премьер Италии счел линию ЕС на достижение военной победы Киева неприемлемой

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемой политику Евросоюза (ЕС) по достижению военной победы Украины. Такое мнение он выразил в разговоре с изданием La Stampa.

«Для нас утверждение, что необходимо добиваться военной победы Украины, как говорится в резолюции ЕС, и передавать пять миллиардов евро в год на вооружение Киева, — это совершенно неприемлемая линия», — счел экс-премьер.

Конте, возглавляющий оппозиционную партию «Движение 5 звезд», заявил, что на предстоящих выборах в Европарламент для его партии важно избрать достаточное число членов, «чтобы представлять критическое и инновационное видение Европы».

При этом ранее депутаты от «Движения 5 звезд» проголосовали в Европарламенте против последней резолюции о продолжении поддержки Киева.

Действующая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что восстановление Украины за счет замороженных российских активов будет «честным с философской точки зрения». Однако, по ее словам, у этого процесса есть юридические сложности.