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07:12, 13 мая 2024Силовые структуры

ФСБ перехватила 312 беспилотников ВСУ над ДНР за последнюю неделю

ФСБ: 312 дронов ВСУ перехвачено над городами ДНР за последнюю неделю

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Сотрудники ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) перехватили более 300 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Всего за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем было обнаружено и перехвачено 312 дронов. Уточняется, что только в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотных летательных аппарата типа «летающее крыло», которые несли на себе 36 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморского края, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Россиянина обвиняют в причастности к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

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      Олеся Мицкевич
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